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TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleri istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etti.

28 Ocak 2023 Cumartesi 18:28
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyeleri istifa etti

İstanbul (AA)

TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik'in, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile federasyonun Levent'teki binasında bir araya geldiği belirtilerek, "Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş, TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifası kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz." denildi.

TFF'nin yeni MHK Başkanı ve üyelerini belirlemek için çalışmalara başlandığı, gelişmelerin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF Merkez Hakem KuruluSabri Çelik
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