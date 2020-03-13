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TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

13 Mart 2020 Cuma 12:38
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TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama

İSTANBUL - TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, alınan kararlar gereğince Nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakaları seyircisiz olarak oynanacaktır.

Bu kapsamda, 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacaktır.

TFF tarafından koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları detayları şu şekildedir:

1. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşma olmayacaktır.

2. Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir.

3. Müsabakalarda ısınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.

4. Koronavirüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır.

5. Protokol tribününe sadece;

a) Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25'er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı'nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler,

b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu,

c) TFF yönetici ve görevlileri,

d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecektir.

6. Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecektir.

7. Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuKoronavirüsTedbir
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