TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında bu akşam Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor müsabakasını izlemek için kente geldi. Büyükekşi, 1461 Trabzon Kulübü'nün tesislerini inceledikten sonra beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilleri Yusuf Günay ile Yalçın Orhan, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali ile birlikte Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin ardından Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı Trabzonspor forması hediye etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında bu akşam Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor müsabakasını izlemek için kente geldi. Büyükekşi, 1461 Trabzon Kulübü'nün tesislerini inceledikten sonra beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilleri Yusuf Günay ile Yalçın Orhan, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali ile birlikte Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin ardından Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı Trabzonspor forması hediye etti.

Tesisleri gezdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor’un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni inceleyerek teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor müsabakasını izlemek için kente geldi. Beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilleri Yusuf Günay ile Yalçın Orhan, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali ile birlikte 1461 Trabzon Kulübü'nün tesislerini inceleyen Büyükekşi, sonrasında Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Büyükekşi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni gezdi. Çim sahalar, kondisyon merkezleri ve sosyal tesisleri çok beğendiğini belirten TFF Başkanı Büyükekşi, teknik direktör Abdullah Avcı ile de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.