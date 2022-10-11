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TFF Başkanı Büyükekşi, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

11 Ekim 2022 Salı 16:30
TFF Başkanı Büyükekşi, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden Ampute Futbol Milli Takımı ile Riva'da bir araya geldi.

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen yemek organizasyonuna TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Başkan Vekili Yalçın Orhan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Ampute Futbol Milli Takımı Genel Menajeri Fatih Erdöl, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri ve Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları katıldı. 

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 yıldır engelli futboluna destek verdiğini hatırlatıp alınan başarılı sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kazandıkları Dünya Kupası'yla organizasyona katılan şampiyonları kutlayan Mehmet Büyükekşi, "Sizler azmin, mücadelenin sembolü oldunuz. Tek eksiğiniz Dünya Kupası'ydı, bunu da kazanıp milletimizi bir kez daha gururlandırdınız. Sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı Genel Menajeri Fatih Erdöl, teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcular ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ay-yıldızlılar daha sonra başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Dünya Kupası'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Son Güncelleme: 11.10.2022 16:34
Anahtar Kelimeler:
TFF Başkanı BüyükekşiDünya şampiyonu Ampute Milli Takımı
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