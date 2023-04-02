TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi

İstanbul

Turnuvanın 7 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış törenine konuk olarak katılacak Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde oluşturmak amacıyla "Futbol Akademileri" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dünyada genç futbolcu gelişiminin 6 yaş altı ile 9 yaş altı arasında başladığını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu kritik öneme sahip. Futbol akademileri projesiyle 6 yaş altından başlayarak 19 yaş altına kadar genç futbolcuların gelişimine ve onları yetiştirecek antrenörlerin eğitimine her türlü desteği sağlayacağız. Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından bu anlamlı turnuvaya katılacak tüm çocuklara başarılar diliyorum. Yurt dışından gelecek tüm takımları Türk misafirperverliğiyle İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız."

Dünya genelinden 72 takım katılacak

Altınordu Futbol Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında TFF, 100. yıl etkinlikleri kapsamında ana paydaş olarak yer alıyor.

2011 yılı sonrasında doğan futbolcuların mücadele edeceği turnuvada, dünya genelinden 72 takım mücadele edecek.

Turnuvaya Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig kulüplerinin 12 yaş altı takımlarının yanı sıra 1. Lig, alt ligler ve amatör kulüplerle birlikte toplam 28 takım katılacak. Dünyanın farklı liglerinden Chelsea, Porto, Athletic Bilbao, Bayern Münih, Paris Saint-German ve Juventus gibi ekiplerin altyapılarının da mücadele edeceği organizasyon için takımlar 6 Nisan'da İzmir'e gelmeye başlayacak.