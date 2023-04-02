Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir'de 7-9 Nisan tarihlerinde yapılacak Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasına katılacak takımlara başarılar diledi.

02 Nisan 2023 Pazar 17:42
2 Okunma
TFF Başkanı Büyükekşi, 12 Yaş Altı İzmir Cup'a katılacak takımlara başarılar diledi

İstanbul

Turnuvanın 7 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış törenine konuk olarak katılacak Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde oluşturmak amacıyla "Futbol Akademileri" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dünyada genç futbolcu gelişiminin 6 yaş altı ile 9 yaş altı arasında başladığını vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu kritik öneme sahip. Futbol akademileri projesiyle 6 yaş altından başlayarak 19 yaş altına kadar genç futbolcuların gelişimine ve onları yetiştirecek antrenörlerin eğitimine her türlü desteği sağlayacağız. Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından bu anlamlı turnuvaya katılacak tüm çocuklara başarılar diliyorum. Yurt dışından gelecek tüm takımları Türk misafirperverliğiyle İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız."

Dünya genelinden 72 takım katılacak

Altınordu Futbol Kulübünün geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasında TFF, 100. yıl etkinlikleri kapsamında ana paydaş olarak yer alıyor.

2011 yılı sonrasında doğan futbolcuların mücadele edeceği turnuvada, dünya genelinden 72 takım mücadele edecek.

Turnuvaya Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Süper Lig kulüplerinin 12 yaş altı takımlarının yanı sıra 1. Lig, alt ligler ve amatör kulüplerle birlikte toplam 28 takım katılacak. Dünyanın farklı liglerinden Chelsea, Porto, Athletic Bilbao, Bayern Münih, Paris Saint-German ve Juventus gibi ekiplerin altyapılarının da mücadele edeceği organizasyon için takımlar 6 Nisan'da İzmir'e gelmeye başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF Başkanıİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NBA'de Miami Heat 3 maç sonra kazandı
NBA'de Miami Heat 3 maç sonra kazandı
Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor
Türkiye şampiyonu engelli halterci Kader Kaplan, milli forma hayaliyle çalışıyor
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
Ümraniyespor-Konyaspor maçında beraberlik
Galatasaray sahasında kazandı
Galatasaray sahasında kazandı
Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz
Trabzonspor sahasında kaybetti
Trabzonspor sahasında kaybetti
Medipol Başakşehir sahasında kazandı
Medipol Başakşehir sahasında kazandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi