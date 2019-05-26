Terim’den 5 yıllık imza

İSTANBUL (DHA)

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Sarı kırmızılı takımın Türk Telekom Stadyumu'nda 22'nci şampiyonluğunu kutladığı şölende sahneye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini, taraftarların huzurunda 5 yıl uzatacaklarını açıkladı. Stattaki şölen sırasında başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile sahneye çıkan teknik direktör Fatih Terim, kupa takdimi öncesi kendisini 5 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.