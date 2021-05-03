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Terim: Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 40'ncı haftasında iç sahada oynayacakları derbide Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Süper Lig'in 39'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:45
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Terim: Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyoruz

Son 3 maçlarını gol yemeden kazandıklarını hatırlatan Fatih Terim, "Açıkçası Türkiye'nin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Son 5-6 maçta bunu unvanımızı yerlere atmıştık. Sezon içinde az gol yiyip çok atan takımların başındaydık. Son 3 maç için lige tutunabilmek, vazgeçmemek adına gol atmak da yememek de önemliydi. Açıkçası rakipleri az pozisyona sokmakta önemli. Umarım son 3 maçı da böyle tamamlarız. Bizim gibi takımlar ne olursa olsun gol yememeli. Oyun 0-0'da bitse, riske de girseniz gol yememelisiniz. Nasıl olsa golü buluruz düşüncesiyle gol yememek lazım. Çoğu rakibi kendi sahasında baskıyla kapattığımız için en büyük tehlike geçiş hücumlarıdır. Buna da fazla fazla çalışıyoruz. Bunda büyük bir yüzdeyle de başarılı oluyoruz. Hatalar da oluyor, nitekim o hatalar bizi bu durumlara getirdi" ifadelerini kullandı.

"KAZANIRSAK DEVAM EDERİZ, DİĞER ŞEKİLDE İSE RAKİBİMİZİ OYUNCULARIMIZLA, TEKNİK HEYETİMİZLE BAŞARILARINDAN DOLAYI TEBRİK EDERİZ"

Galatasaray'ın hiçbir zaman şampiyonluk yarışında vazgeçmeyeceğini vurgulayan Terim, "Beşiktaş'la matematiği basit bir maç oynayacağız. Kazanırsak devam ederiz, diğer şekilde ise rakibimizi oyuncularımızla, teknik heyetimizle başarılarından dolayı tebrik ederiz. Tercihimiz tabii diğer türlüsü. Bunun için de hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"SONUNA KADAR VAZGEÇMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Çok moralli bir Beşiktaş'la oynayacaklarını anlatan Terim, "Derbiyi kazanırsak yeter mi, önemli değil. Kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Rakibimiz çok güvenli ve de puan olarak kredisi puan olan bir takım. Vazgeçmeden devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

"İKİ FUTBOLCUNUN DA OLMASINI İSTİYORUM"

Kiralık sözleşmeleri sona erecek Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in durumuyla ilgili soruya ise Terim, şu cevabı verdi:

"Halil ve Gedson'la ilgili düşüncelerimi haftalar önce söyledim. Şu ana kadar bir şey var mı, hayır. Bir seçim ortamının oluşması özellikle kurumlarda devamlılığı, benim bildiğim bu esastır, bazen sekteye uğratabiliyor. Ama gerek dış gerek iç transfer zaman zaman konuşuldu. Herhangi biten bir şey yok. İki futbolcunun da olmasını istiyorum. İnşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olacak, göreceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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