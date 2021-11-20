Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,737.33
ALTIN
670.23
DOLAR
11.29
STERLİN
15.18
EURO
12.75
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Kütahya'da TOKİ konutu satışı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sözleşmeli personel alım ilanı
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Sakarya'da ulaşım ihalesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu

Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Portekiz’de gerçekleştirilen 15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:03
3 Okunma
Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu

Portekiz’de gerçekleştirilen 15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, altın madalya elde etti. 2021 senesine Türkiye şampiyonu olarak başlayan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Portekiz’deki turnuvada da çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte yarıştı. Hem elemelerde hem de finalde iyi bir performans gösteren ikili, Türkiye’ye çok önemli bir başarı getirmiş oldu.

"BU BAŞARI TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

2021 yılına iki hedefle başladıklarını dile getiren Dağlı, “Uzun bir aradan sonra yeniden yarışmak çok güzel bir duygu. Bu seneye iki turnuvayı hedefleyerek başlamıştık. Önce Türkiye Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştık. Ne mutlu ki Avrupa Şampiyonası’ndan da altın madalya ile ayrıldık. Bu şampiyonluk tüm Türkiye’ye armağan olsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekvandoKübra DağlıEmirhan MuranAvrupa şampiyonuAltın Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak 
Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak 
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık
Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki 7 maça odaklandık
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı yurda döndü
A Milli Futbol Takımı yurda döndü
A Milli Futbol Takımı’nın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Kuntz: "Rakiplerimizin hepsi zorlu"
Kuntz: "Rakiplerimizin hepsi zorlu"
A Milli Futbol Takımı, play-off'a kaldı: 1-2
A Milli Futbol Takımı, play-off'a kaldı: 1-2

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma