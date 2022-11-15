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Tekvandoda Hatice Kübra İlgün dünya üçüncüsü

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hatice Kübra İlgün, dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

15 Kasım 2022 Salı 09:20
Tekvandoda Hatice Kübra İlgün dünya üçüncüsü

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 57 ve erkekler 80 kiloda müsabakalar yapılırken Türkiye'yi Hatice Kübra İlgün ile Hüseyin Kartal temsil etti.

Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda El Salvador'dan Alisson Montano'yu yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Avustralya'dan Stacey Hymer'i yenerek çeyrek finale yükselen milli tekvandocu, bu turda Fas'tan Nada Laaraj'ı yenerek yarı final bileti aldı. Yarı finalde Tayvan'dan Chia-ling Lo ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, başa baş geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 80 kiloda tatamiye çıkan Hüseyin Kartal, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2'nci turda Şili'den Joaquin Churchill'i yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Genç tekvandocu, son 16 turunda Moğolistan'dan Azbayar Altangerel'e çekişmeli bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada bugün üç sporcu mücadele edecek. Kadınlar 62 kiloda İkra Kayır, 67 kiloda Mervenur Erdem ile erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Tekvando FederasyonuMeksikaGuadalajaraTekvandoHatice Kübra İlgün
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