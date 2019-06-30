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Tekniği ile milli takıma seçildi!

İzmit'te 9 yıl önce paralimpik sporcu olan babasını tekerlekli sandalye ile idmanlara götürürken kendisi de halter sporuna başlayan Berfin Altun, uluslararası turnuvalarda kazandığı 9 madalyanın ardından, şimdi de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefliyor.

Tekniği ile milli takıma seçildi!

İzmit'te 9 yıl önce paralimpik sporcu olan babasını tekerlekli sandalye ile idmanlara götürürken kendisi de halter sporuna başlayan Berfin Altun, uluslararası turnuvalarda kazandığı 9 madalyanın ardından, şimdi de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefliyor.

30 Haziran 2019 Pazar 15:15
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Tekniği ile milli takıma seçildi!

(Kocaeli), (DHA)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da forma giyen halter sporcusu Berfin Altun (20), bu sporla, 2010 yılında, paralimpik halter sporcusu olan babası Selami Altun'u idmanlara götürürken tanıştı. Berfin Altun, 2004 yılında meydana gelen trafik kazasında yürüme yetisini kaybeden babasının tekerlekli sandalyesini iterek girdiği salonda, antrenör Nurcihan Gönül tarafından keşfedildi. Berfin Altun, 3 yıllık çalışma sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarının ardından Halter Milli Takımı’na seçilen Altun, katıldığı 9 uluslararası turnuvada çeşitli kategorilerde 9 madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı. İlk başladığı dönemde çevresindeki herkesin halterin erkek sporu olduğunu söyleyerek 'Yapamazsın' dediğini anlatan Berfin Altun, şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluğu hedefliyor.

'BABAM, 'HALTER ERKEK SPORU, SANA YAKIŞMAZ' DEDİ'

Haltere ilk başladığında babası dahil, çevresindeki herkesin karşı çıktığını söyleyen Milli sporcu Berfin Altun, "Bana haltere başladığım zamanlarda çevremdeki herkes karşı çıktı. ‘Bu erkek sporu, sen yapamazsın’ dediler. Ama ben azmettim, çalıştım ve milli takıma kadar geldim. Önümüzdeki yıllarda da Türk bayrağını uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil etmek istiyorum. Haltere 2010 yılında başladım. Babam paralimpik halterciydi. Ben onu her gün antrenmanlara götürüp, getiriyordum. Ona yardım ederken, babamın antrenörü beni de haltere başlatmak istedi. Ben ilk başlarda halter erkek branşı olduğu için istememiştim. Babam da ilk zamanlarda istememişti. 'Sen halter yapma. Sana yakışmaz' diyordu bana. Sonra antrenmanlara başladım. Babamın antrenörü bana hep destek oldu. Halter yapmam için teşvik etti beni" dedi.

'TEKNİĞİMİN BAŞARILI OLDUĞU GÖRÜLÜNCE MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİM'

Çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altun, "İlk zamanlarda küçük antrenmanlarla başladım. Boş barla idmanlar yaptım. Daha sonra düzenli bir şekilde çalışmaya başladım. 3 yıl amatör olarak yaptıktan sonra 2013 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldım. Burada Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım antrenörü benim tekniğimin başarılı olduğunu ve yaptığım dereceleri görünce, milli takıma seçildim. Milli takımda 3 ay antrenman yaparak uluslararası yarışmalara hazırlanmaya başladım. Avrupa’da Yıldızlar U15 Avrupa Üçüncülüğü, Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda dünya 5’inciliği, Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 2’nciliği, Gençler Dünya 3’üncülüğü kazandım. Sıradaki hedefim 2020 yılında yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda Türk Bayrağı’nı en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı Türkiye’ye getirmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için her geçen gün biraz daha çalışıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TeknikHalterSporönce Vatan
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