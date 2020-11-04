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Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün elde ettiği başarılarla Türkiye'nin devleri ile yarışmaya başladığını belirterek, milli takıma sporcu yetiştiren bir kulüp olduğunu söyledi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:50
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Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, son dönemlerde elde ettiği başarılarla, Türkiye'nin ilk 5 kulübü arasına girmeyi başardı. Kulübün Türkiye Yelken Federasyonu misyonunda iyi bir yerde olduğunu ve ilk 5 kulüp arasında olduğunu söyleyen Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel, sporcuların başarılı sonuçlar aldığını söyledi. Yılda 11 yarış düzenlediklerini ancak pandemi  nedeniyle federasyonun aldığı kararla yarış sayısının düştüğünü belirten Uzel, buna karşın gençlerin, velilerin yelken sporuna ilgisinin arttığını ve açtıkları yaz okullarına yılda 150 sporcunun katıldığını söyledi. 
 

Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Şenol Birol Uzel: 'MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün milli takıma sporcu yetiştirmesi konusunda büyük yol aldığını belirten Uzel, 13 milli sporcularının bulunduğunu kaydetti. İstatiksel olarak daha yukarılarda olmayı hak ettiklerini belirten Uzel, sadece 2 kategoride yarışlara katıldıkları için 5'nci sırada yer aldıklarını söyledi. Uzel, "Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonalarında, bir çok birincilikler aldı, laser ve optimist kategorilerinde birinciliklerle, ikinciliklerle ve üçüncülüklerle döndük. Türkiye genellemesine baktığımızda ilk 5 kulübün içerisinde bulunuyoruz şuanda. Diğer 4 kulüp Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Yelken Kulübü ve Bodrum Yelken Kulübü. Tabi federasyon bu sıralamayı yaparken biz 3 sınıfta katılıyorsak İstanbul Yelken Kulübü, Galatasaray bunlar 5-6 sınıfta mücadele ediyorlar. O yüzden daha üstlerde görünüyorlar, biz çünkü sörf yapmıyoruz, başka yelken kategorilerinde bulunmadığımız için 2 dalda yaptığımız için, laser ve optimist de o yüzden 5'de koruyabiliyoruz kendimizi" dedi.
 

Kulüp sporcularından Alev Erkan'ın Laser Dünya Şampiyonası'nda 5'inci, Alev Erkan'ın da iki kez Balkan Şampiyonu olduğunu kaydeden Şenol Birol Uzel, "Ayrıca biz Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü olarak Türkiye'deki takım şampiyonasında  şampiyon olduğumuz için, İtalya'daki şampiyonaya bizim takımımızı gönderdi orada da 6'ncı olduk. Daha bir çok başarımız var tabi bunlar sadece bir kısmı" dedi. 

PANDEMİ SONRASI İLK YARIŞ GERÇEKLEŞTİ

Pandemi süreci ile yarışlara uzun süre ara verilmesinin ardından Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Uzel, "Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen izin, valiliğimizin de izni ile Cumhuriyet Kupası Yarışı düzenledik. 4 günlük bir yarıştı, iki gün olan hava muhalefetinden dolayı yapamadık. Yarışları tamamlayarak, çocuklarımızı ödüllendireceğiz" dedi.

DHA

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Türkiye Yelken FederasyonuTekirdağ Yelken KulübüTürkiyenin Devleri Arasına Girdi
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