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TBF'den Sinan Erdem Spor Salonu açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen salonun, kullanım hakkının kendilerinde olmasına rağmen belediyenin zabıta ekiplerinin tahliye amacıyla iki kere salona geldiği ifade edildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:52
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TBF'den Sinan Erdem Spor Salonu açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nun 29 Mayıs 2017'de kullanımının basketbol federasyonuna bırakıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımına ilişkin yaşanan olaylarla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası mücadelemize ev sahipliği yapan ve parke üzerinde sayısız hatıramızı barındıran Sinan Erdem Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş ve ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren de Federasyonumuzun kullanımına bırakılmıştır.

Basketbol haricinde kapasite itibarıyla kullanımı mümkün olmayan, olsa ile böyle bir dönemde basketbol hariç hiçbir amaca hizmet etmesi mümkün olmayan Sinan Erdem Spor Salonu, Turkish Airlines Euroleague şampiyonumuz Anadolu Efes ve Galatasaray takımlarının yanı sıra Milli Takımlarımıza da hizmet vermektedir. Sadece Türk basketboluna hizmet etmek amacında olan Federasyonumuz, bu sıkıntılı günleri atlatarak seyircili maçlarda buluşabilmek için çok ciddi bir işletme maliyetine katlanmaktadır.

Bildiğiniz gibi bugünlerde A Erkek Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlık kapsamındaki antrenman ve hazırlık maçlarını, A Kadın Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürmektedir. Biz, tüm gayretimizle Türk sporu ve basketbolu için oldukça kıymetli bir süreci yürütmeye çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarıyla bizi salondan çıkarmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz iki hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin tahliye amacıyla iki kez salonun kapısına gelmesi, çalışmalarımızı aksattığı gibi milli duygular içindeki oyuncu ve teknik ekibimizin moral ve motivasyonunu da oldukça olumsuz etkilemiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla federasyonumuza tahsisin devamı hususunda çözüm üretileceğine gönülden inanıyoruz. İstanbullu basketbolseverlerin de bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağına güveniyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TbfSinan Erdem Spor SalonuBasketbol
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