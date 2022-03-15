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Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

15 Mart 2022 Salı 14:01
Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "İlk yarı iyi bir oyunla skoru da aldık. Sonuçta 3 puan bizim için çok önemliydi. Mutluyuz. Şimdi Barcelona ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim" dedi. 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Antalyalı, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Derbiyi kazandığımız için bugün çok mutluyuz. Zorlu bir Avrupa maçından geldik buraya. Yorgunluğu özellikle ilk yarı hissettirmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyunla skoru da aldık. Sonuçta 3 puan bizim için çok önemliydi. Mutluyuz. Şimdi Barcelona ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim. Bugünden itibaren o maça hazırlanacağız. Umarım bu zorlu maçı en iyi şekilde geçiririz" diye konuştu.

Maç temposu anlamda her geçen gün kendisini geliştirdiğini belirten Antalyalı, "Ben eksiklerimi sürekli analiz eden birisiyim. Onun üzerine çalışıyorum. Son 2 maçtır hem benim hem takım için oldukça iyi gidiyor. Umarım hem kendi adıma hem de takım adına bu çıkış devam eder" ifadelerini kullandı.

"ÇOĞU KİŞİ BİZİM İSPANYA'DAN BÖYLE BİR SONUÇLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEMİŞTİ"

Barcelona deplasmanı dönüşü derbi maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Taylan Antalyalı şunları söyledi: "Aslında çoğu kişi bizim İspanya'dan böyle bir sonuçla döneceğimizi düşünmemişti. O maça çok iyi hazırlandık. Öyle bir maçtan sonra derbiye hazırlanmak, tabii kolay değil. Biz, Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Takım olarak çok iyi motive olduk ve bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum."

"TESLİM OLMAYA GİTMEMİŞTİK"

Barcelona deplasmanında oynanan oyun ve alınan skor ilgili de açıklamalarda bulunan milli oyuncu, "Biz oraya giderken de hayalimiz vardı. Biz oraya teslim olmaya gitmemiştik. Bunu sahada da gösterdiğimizi düşünüyorum. O deplasmanda oynanabilecek en iyi oyunu oynadık. Tabii ki umutluyuz, ne olursa olsun rakibimize saygımız da var. Oradaki iyi oyun ve sonuç ne bizi ne de taraftarımızı aldatmasın. Aynı şekilde aynı özveriyle inşallah burada da istediğimizi alırız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA OYNUYORSANIZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNARSINIZ"

Takım olarak bu sezon ligde beklentileri karşılayamadıklarını belirten Antalyalı, "Galatasaray'da oynuyorsanız her zaman şampiyonluğa oynarsınız. Bu sezon, bu açıdan istediğimiz gibi gitmedi. Taraftarın beklentisi çok yüksek. Bizim de beklentimiz yüksekti. Ligde istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa kültürüne alışık bir kulüp olduğumuz için orada çok farklı bir motivasyon var. Orada şu anda işler iyi gidiyor. Sezonun geri kalanını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaraylı Futbolcu Taylan AntalyalıGalatasaray
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