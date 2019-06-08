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Taraftarlar A Milli Takım'dan emin

Taraftarlar A Milli Takım'ın galibiyetinden emin

Taraftarlar A Milli Takım'dan emin

Taraftarlar A Milli Takım'ın galibiyetinden emin

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:47
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Taraftarlar A Milli Takım'dan emin

KONYA (DHA) 

A Milli Takım'ı Fransa karşısında desteklemek için Türkiye'nin ve dünyanın bir çok kentinden Konya'ya gelen taraftarlar, son dünya şampiyonu karşısında istedikleri sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü maçında bu akşam Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'ı desteklemek için Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden Konya'ya gelen taraftar galibiyetten emin oldukları söyledi. Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illerden şehre gelen çeşitli taraftar gruplarından bazıları maç saatine kadar Mevlana Müzesi'ni gezdi. Güzel bir maç olacağını belirten taraftarlar, maçın seyir zevki yüksek geçeceğini ve Türkiye'nin galip olarak sahadan ayrılacağını belirtti. 

OTELLER DOLDU 

Öte yandan karşılaşmayı takip etmek üzere il dışından çok sayıda taraftar ve basın mensubunun şehre gelmesi nedeniyle otellerin de doluluk oranına ulaştığı belirtildi. Özellikle stadyum civarında bulunan otellerin rezervasyonunun günler öncesinden yapıldığı öğrenildi. Fransa basınından ise 49 gazeteci ile yaklaşık 300 taraftar maçı takip edecek. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN STADA OTOBÜS SEFERLERİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi de maç öncesi ve sonrası Otogar Tramvay Durağı ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu arasında otobüs seferleri düzenleyecek. Ayrıca maç bitiminde ana arterlerden ilave otobüs ve tramvay seferleri yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımTaraftar
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