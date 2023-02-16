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Talha Büyükeser'in en büyük hedefi, olimpiyat madalyasına ulaşmak

16 Şubat 2023 Perşembe 14:28
Talha Büyükeser'in en büyük hedefi, olimpiyat madalyasına ulaşmak

Talha Büyükeser Kimdir? Kariyeri Hakkında Merak Edilenler...

17 Aralık 2003 Konya doğumlu Selçuklu Belediye spor Kulübü Milli Sporcusu Talha Büyükeser bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda pek çok madalya kazanan milli judocunun en büyük hedefi ise olimpiyat madalyasına ulaşmak. Talha Büyükeser hedefim 2028 Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Talha Büyükeser Kariyeri;

2021 Tarihinde Bosna - Hersek’de yapılan Gençler Avrupa kupasında 66 kilogramda 3. Olup bronz madalya kazanmıştır. 

2019 Ümitler Avrupa Kupası Rusya’da 55 kilogramda 3.olup bronz madalya kazanmıştır.

2019 Ümitler Avrupa kupası Antalya’da altın madalya alıp İstiklal marşımızı okutmuştur

Son Güncelleme: 16.02.2023 14:30
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