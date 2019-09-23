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Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı yurda döndü. Sporcular Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Güreş Federasyonu yetkilileri ve Aski Spor Kulübü tarafından karşılandı. Milli sporcu Taha Akgül, "Tokyo'da Allah'ın izniyle bunu telafi edip, rövanşı alıp olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya tabii ki küçümsenecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için ülkemizi alıştırdığımız için gümüş madalya buruk oluyor" dedi.

Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı yurda döndü. Sporcular Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Güreş Federasyonu yetkilileri ve Aski Spor Kulübü tarafından karşılandı. Milli sporcu Taha Akgül, "Tokyo'da Allah'ın izniyle bunu telafi edip, rövanşı alıp olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya tabii ki küçümsenecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için ülkemizi alıştırdığımız için gümüş madalya buruk oluyor" dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor

ANKARA - Dünya Şampiyonası'nda 2'ncilik elde eden milli sporcu Taha Akgül, son saniyelerin çok şansız şekilde geçtiğini belirterek, "Aslında müsabakanın geneline baktığımızda bana 1 puan daha verilebilirdi. Ama maalesef son 10 saniye kala engel olamadım ve 6-6 beraberlikte rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Aslında denk geçen bir maçtı. Üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı ama nasibimizde bu varmış. Ben gitmeden önce de söyledim 'Benim büyük hedefim Tokyo'daki olimpiyatlar. Orada 2'nci kez olimpiyat şampiyonluğu istiyorum.' Buralar onun bir tecrübesi niteliğinde Burada benim için iyi oldu. Rakibimi ve kendimi gördüm. Kötü de güreşmedim, son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım" dedi.

"ÜLKEMİZİ ŞAMPİYONLUĞA ALIŞTIRDIK, GÜMÜŞ MADALYA BURUK GELİYOR"

Akgül, daha fazla çalışacağını ifade ederek, "Bizim takdirimizin dışında bir de Allah'ın takdiri var. Takdirimiz böyleymiş demek ki biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. İnşallah daha fazla çalışacağım. Antrenmanlarımın süresini, şiddetini daha fazla artıracağım. Tokyo'da Allah'ın izniyle bunu telafi edip, rövanşı alıp olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya tabii ki küçümsenecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için, ülkemizi alıştırdığımız için gümüş madalya buruk oluyor. Sevinemiyorsun, üzülemiyorsun. Değişik duygular içinde oluyorsun. Bu duyguları bir kenara bırakıp hazırlanmaya başlamalıyız. 9 ay gibi kısa bir süre var. Artık unutacağız bu maçı ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

SÜLEYMAN ATLI: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NIN STRESİ FAZLAYDI

Bu şampiyonanın diğer dünya şampiyonalarından zor olduğunu vurgulayan milli güreşçi Süleyman Atlı da, "Çünkü ilk 6'ya giren olimpiyat kotası aldığı için maçların zorluğu ve stres daha çoktu. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu. Gönül isterdi ki şampiyon olmak. Tabii hedefimiz Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar. Oraya daha iyi bir şekilde hazırlanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Güreş branşında her zaman olduğu gibi üst sıralarda favoriyiz. Olimpiyatlarda da inşallah öyle olacağız" dedi.

ABDULLAH ÇAKMAR: OLİMPİYATLARA GÜREŞ OLARAK DAMGA VURMAK İSTİYORUZ

Serbest Stil Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar da altın madalya için Kazakistan'a gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz oraya altın madalya için gittik. 6 kota alıp, İstiklal Marşımızı okutup, altın madalya almak isterdik. Biz geriye dönüp bakmayacağız, ileriye bakacağız. Bugün Taha'nın aldığı başarılar 7 Avrupa, 2 dünya, 1 olimpiyat şampiyonu. Biz ileride tarih sayfalarını açtığımız zaman çocuklarımız, torunlarımız o sayfada bunları mutlaka okuyacaktır. Tarih olimpiyatları konuşacaktır. Şu an 2 vize aldık olimpiyatlara, inşallah kalifikasyonlarda da iyi neticeler alıp olimpiyatlarda biz spor tarihine güreş olarak vurmak istiyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nur SultanTaha AkgülKazakistan
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