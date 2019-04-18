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Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!

4. Barracuda Tour Amatör Sportif Balıkçılık Turnuvası 23 Nisan’da Start Alıyor!

Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!

4. Barracuda Tour Amatör Sportif Balıkçılık Turnuvası 23 Nisan’da Start Alıyor!

18 Nisan 2019 Perşembe 12:28
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Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!

Türkiye distribütörlüğü 22 yıldır Tezmarin tarafından gerçekleştirilen, Fransız Beneteau markasının Barracuda model dıştan takma teknelerle her yıl Fransa’da düzenlediği uluslararası amatör sportif balıkçılık turnuvasının Türkiye etabı, bu yıl da Tezmarin ve Suzuki Marine işbirliğiyle 23 Nisan Salı günü start alıyor. Kalamış-Burgazada parkurunda birinci gelen ekip, 15-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında Fransa Port du Crouesty’de büyük finalde yarışma şansını yakalayacak.

Dünyanın önde gelen Fransız tekne üreticisi Beneteau’nun Barracuda model dıştan takmalı tekneleri ile her yıl Fransa’da düzenlenen uluslararası amatör sportif balıkçılık turnuvasının Türkiye etabı, 23 Nisan Salı günü SETUR Kalamış Marina’dan start alıyor. Beneteau’nun Türkiye distribütörü Tezmarin ve Japon otomobil ve tekne motoru üreticisi Suzuki işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, Kalamış-Burgazada parkurunda 15’e yakın ekibin katılımı ile gerçekleşecek.


Birinci Fransa’da büyük finale gidiyor!

Yarışmanın birincisi, Fransa’nın ünlü liman kenti Port du Crouesty’de büyük finalde yarışma şansını yakalayacak. Sportif balıkçıların buluşma noktası olan turnuva, her yıl artan katılımcı sayısı ile de dikkat çekiyor. Yakala bırak balıkçılığında referans haline gelen uluslararası amatör sportif balıkçılık turnuvası finaline dünyanın farklı ülkelerinden her yıl 70’den fazla ekip katılım sağlıyor. Balıkçılık konusunda her düzeyde yarışmacının kabul edildiği büyük final, üç gün boyunca festival havasında sürerken ekipler aynı zamanda yeni Barracuda modellerini de ilk defa yakından görme fırsatını buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçılık TurnuvasıSuzukiTezmarin4. Barracuda Tour Amatör Sportif Balıkçılık Turnuvası
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