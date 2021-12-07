Süper Lig’de 15’inci haftanın ardından

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’de 15’inci hafta dün akşam oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta 25 gol atılırken 2.5 gol ortalaması yakalandı.



Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken, 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan takımları ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir oldu.



HAFTANIN OLAYI: GİRESUNSPOR’UN FATİH KARAGÜMRÜK GALİBİYETİ



Süper Lig’in 15’inci haftasında GZT Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Son haftalarda yakaladığı çıkış ile düşme potasından kurtulmayı başaran Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Ligin ilk 7 haftasında 2 beraberlik 5 mağlubiyet alan Giresunspor, son 8 haftada ise 5 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Karadeniz ekibi, haftayı 19 puan ve averajla 12’nci sırada kapattı.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KÖTÜ GİDİŞATI BİTİREMEDİ



Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş ve Galatasaray’ın ligdeki kötü gidişatı geride kalan haftada da sürdü. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah-beyazlı ekip son 5 haftada 1 beraberlik 4 mağlubiyet alarak lider Trabzonspor’un 18 puan gerisine düştü. Beşiktaş, haftayı 21 puanla 9’uncu sırada kapattı.



Galatasaray ise geride kalan haftada Altay’ı konuk etti. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında bir darbe daha aldı. Son 4 haftada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak lider Trabzonspor ile arasındaki farkın 16 puana çıkmasını engelleyemeyen Galatasaray, haftayı 23 puanla 7’nci sırada tamamladı.



BAŞAKŞEHİR’İ HATAYSPOR DA DURDURAMADI



Emre Belözoğlu’nun gelişi ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan ve ligin en formda ekipleri arasında yer alan Medipol Başakşehir, zorlu Atakaş Hatayspor deplasmanında da önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki bu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Başakşehir, 19 puan toplayarak haftayı 25 puanla 5’inci sırada kapattı. Takımı 15’inci sırada devralan genç teknik adam, 7 haftada takımı 10 basamak yukarıya taşımayı başardı.



GÖZTEPE’DEN KRİTİK GALİBİYET



Süper Lig’in 15’inci haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden Göztepe, galibiyet hasretini sona erdirmeyi başardı. İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 5 maç aranın ardından 3 puanla tekrar tanıştı. Gaziantep FK mücadelesine kadar olan son 5 haftalık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyet ile puanını 14’e yükselterek averajla 17’nci sırada yer aldı.



Gaziantep FK’nın ise geride kalan 15 haftadaki iç-dış saha karnesi dikkat çekti. Bu sezon topladığı 18 puanın 17’sini evinde kazanan Gaziantep ekibi, iç sahada 5 galibiyet 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Gaziantep FK deplasmanda ise oynadığı 8 maçta 1 beraberlik 7 mağlubiyet alarak sadece 1 puan toplayabildi.