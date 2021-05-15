Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu

10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzeal’in kullandığı köşe vuruşunda Welington kafayla kale önündeki Vida’ya indirdi. Vida yakın mesafeden topu kafayla ağlara yollayarak takımını öne geçirdi: 0-1
14’üncü dakikada Berkan’ın sol taraftan yaptığı ortada Ndiaye kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Halil’in şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere çeldi.
24’üncü dakikada serbest vuruşta Berkan’ın ceza sahasına kestiği ortada Atınç kafayla Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin kafa vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Alpaslan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
30’uncu dakikada ceza sahası dışından kullanılan frikikte Berkan direkt kaleyi yokladı, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.
36’ncı dakikada Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
40’ıncı dakikada Gökhan Töre’nin sağ kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Ghezzal’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
50’nci dakikada Ghezzal’in serbest vuruştan doldurduğu ortada Vida kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
69’uncu dakikada Larin, Alpaslan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal’ın vuruşunda top ağlarla buluştu.
Beşiktaş yeniden 'Devler Ligi'nde
Beşiktaş Kulübü tarafından, Süper Lig şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamada "Yeniden Devler Ligi'ndeyiz" denildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020-21 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaşımız, 2021-22 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.
Süper Lig’deki 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaşımız, 8. kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.
Futbol Takımımız daha önce; 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008, 2009-2010, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi’de grup maçları oynamıştı.
Beşiktaşımız, 2017-18 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir performans sergileyerek; “Grubunu lider bitiren ilk Türk takımı”, Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı, “Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı”, Grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı” ve “Grup aşamasında en çok galibiyet alan Türk takımı” unvanlarının sahibi olmuştu.
Beşiktaşımızın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak."
DHA