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Süper Lig'de yarın

03 Temmuz 2020 Cuma 10:53
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Süper Lig'de yarın

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

 

Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

SAKAT: Eren

CEZALI: Gökhan Töre


GENÇLERBİRLİĞİ

Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa), Stancu

SAKAT:  Nadir

CEZALI: Yasin

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MKE ANKARAGÜCÜ

Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, Orgill

SAKAT: Orkan 

CEZALI: Sedat, Rodrigues   


AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

SAKAT: Bahadır

CEZALI: Hakan 


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, Ba

SAKAT:  Azubuike

CEZALI: Visca, Mahmut, Aleksic

--------------------------------------------------


FENERBAHÇE

Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriç

SAKAT:  Mehmet Ekici, Tolga

CEZALI: Rodrigues    


GÖZTEPE

Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

SAKAT: Jerome, Deniz Kadah

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbol
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