Süper Lig'de yarın

BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut
SAKAT: Eren
CEZALI: Gökhan Töre
GENÇLERBİRLİĞİ
Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa), Stancu
SAKAT: Nadir
CEZALI: Yasin
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MKE ANKARAGÜCÜ
Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, Orgill
SAKAT: Orkan
CEZALI: Sedat, Rodrigues
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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FRAPORT TAV ANTALYASPOR
Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, N'Dinga, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic
SAKAT: Bahadır
CEZALI: Hakan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli, Ba
SAKAT: Azubuike
CEZALI: Visca, Mahmut, Aleksic
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FENERBAHÇE
Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriç
SAKAT: Mehmet Ekici, Tolga
CEZALI: Rodrigues
GÖZTEPE
Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek
SAKAT: Jerome, Deniz Kadah
CEZALI: Yok
DHA