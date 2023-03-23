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Süper Lig'de gelecek 7 haftanın maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 27 ila 33. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

23 Mart 2023 Perşembe 15:34
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Süper Lig'de gelecek 7 haftanın maç programı açıklandı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, akşam maç saatlerinin ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktine göre düzenlendiği ve karşılaşmaların saat 20.30'da başlayacağı belirtildi.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarındaki eşleşmelere göre ligin 32. ve 33. haftalarındaki karşılaşmaların takviminde değişikliğe gidilebileceği aktarıldı.Derbilerin günü belli oldu

Süper Lig'de gelecek 7 haftanın programının açıklanmasıyla derbilerin de günü belli oldu.

Ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 2 Nisan Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ı 32. haftada Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek derbi mücadelesi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

Bu arada, ligin 29. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası, 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta

1 Nisan Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

2 Nisan Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28. hafta

7 Nisan Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

29. hafta

14 Nisan Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30. hafta

18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

31. hafta

22 Nisan Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

32. hafta

28 Nisan Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

30 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

33. hafta

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

AA

Son Güncelleme: 23.03.2023 15:36
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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