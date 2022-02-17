Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
826.56
DOLAR
13.63
STERLİN
18.60
EURO
15.53
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

17 Şubat 2022 Perşembe 14:51
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu26.hafta MaçlarıHakem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz
Hamza Hamzaoğlu: Her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak istiyoruz
Hamza Hamzaoğlu: Her şeyin adil olduğu bir ortamda yarışmak istiyoruz
Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi
Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi
Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti
Kayaklı Koşu Milli Takımı, olimpiyatlara veda etti
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
Giresunspor’da kötü gidişat sürüyor
Giresunspor’da kötü gidişat sürüyor
Gedson Fernandes: Her maç zor geçecek
Gedson Fernandes: Her maç zor geçecek
Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Fatih Arda İpcioğlu, memleketi Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Bakan Kasapoğlu: Sponsorların maddi ve manevi desteği çok önemli
Bakan Kasapoğlu: Sponsorların maddi ve manevi desteği çok önemli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma