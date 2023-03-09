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Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

09 Mart 2023 Perşembe 13:52
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper Ligde 25. Hafta MaçlarıHakem
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