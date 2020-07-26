Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı Sörloth

Süper Lig'de 34'üncü hafta maçları yarın oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşması dışında tamamlanırken, gol ve asist krallığı da belirginleşti. Trabzonsporlu Alexander Sörloth, 24 golle 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alırken, Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 22 golle ikinci, Fraport TAV Antalyaspor'dan Adis Jahovic ise 17 golle 3'üncü oldu.

Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca 12 asistle zirvede yer aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin ve Galatasaraylı Ömer Bayram ise 10'ar asistle zirveyi takip etti.