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SÜPER ENDURO’DA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:47
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SÜPER ENDURO’DA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik’te gerçekleşen Süper Enduro Şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışları İznik’te düzenlendi. Final müsabakalarının ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde yarışmacılar kupalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Davarcı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Spor İşleri Şube Müdürü Emre Solak, Spor İşleri Koordinatörü Ufuk Yıldız’ın elinden aldılar. Altı kategoride gerçekleşen yarışlar ise şu şekilde sonuçlandı; GP kategorisinde birinci Deniz Memnun, ikinci Rafet Karakuş ve üçüncü Nazmi Malkoç oldu. Veteranlar kategorisinde birinci Nazmi Malkoç, ikinci Savaş Serim ve üçüncü Erdem Gülüş oldu.Hobi kategorisinde birinci Ömer Bulduk, ikinci Furkan Asan ve üçüncü Maksut Bucan oldu.Ustalar kategorisinde birinci Soner Metin, ikinci Ömer Demirkal ve üçüncü Ali Çıragöz oldu. Gençler kategorisinde birinci Mehmet Emin Musaoğlu, ikinci Anıl Özşeker ve üçüncü Mert Koç oldu. Prestij kategorisinde birinci Deniz Memnun, ikinci Rafet Karakuş ve üçüncü Murat Kökçü oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ödül töreninde dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik ederek her birine İznik Çinisi hediye etti.

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SÜPER ENDURODA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
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