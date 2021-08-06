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Süleyman Karadeniz, yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, ilk tur müsabakasında Özbek rakibini İbragimov'u son sayı avantajı ile (3-3) yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

06 Ağustos 2021 Cuma 08:24
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Süleyman Karadeniz, yarı finalde

Çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali ile karşılaştı. Karadeniz, Kazak rakibine, 8-7 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Amerikalı rakibi Snyder ile saat 12.45’te karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo OlimpiyatlarıSüleyman KaradenizGüreş
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