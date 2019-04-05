Suat Kaya: Manisa'da kaybetmeyeceğiz

İZMİR - İç sahada hiç ummadık bir mağlubiyet aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Elimizdeki avantajı koruyamadık. Yensek çok farklı durumda olabilirdik. Ancak rakiplerimizin de puanlar kaybetmesi bize yaradı. Fakat her zaman böyle olmaz. Bu hafta zirve yarışındaki en önemli rakip Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağız. Oradan mutlaka yenilmeden döneceğiz" dedi.



Manisa'da önceliklerinin kazanmak olduğunu dile getiren Suat Kaya, "Takımımız her karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkar. Zirve mücadelesi veren rakiplerimizi içeride dışarıda yenmişti. Manisa BŞB'ye karşı kazanmalıyız. Ancak böyle kritik deplasman maçlarında yenilmemek yanı puan almak da çok önemli. Artık son 5 haftaya girdik. İşin şakası yok. Camiamızın uzun zamandır beklediği şampiynluğu vermemek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İlçemize ve İzmir'e kupa getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.