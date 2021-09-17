Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417.46
ALTIN
487.20
DOLAR
8.6056
STERLİN
11.8788
EURO
10.1455
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi

17 Eylül 2021 Cuma 14:20
7 Okunma
Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi

ANTALYA - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda 5 kategoride ve bireyselde şampiyonlar belli oldu. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nı ise Ömer Korkmaz kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi, 14-16 Eylül tarihleri arasında su altının en iyi fotoğraf ve videolarının çekildiği Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ve Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. TSSF tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası mücadelelerine 26 yarışmacı, 26 dalış eşi ve 1 serbest dalıcı olmak üzere toplam 53 sporcu katıldı. Kaş sahilindeki Kanyon, Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Hidayet Koyu'nda 2 günde 4 ayrı dalış yapıldı. Fotoğrafta 5 ayrı kategoride ve video kategorisinde eşsiz görüntüler çekildi.

SU ALTI FOTOĞRAF YARIŞMASININ TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda çekilen fotoğraflar balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde değerlendirilerek en iyi fotoğraflar seçildi. Balık ve geniş açı kategorilerinde Hakan Başar, makro kategorisinde Celil Çağlar, tema kategorisinde Eser Paşa, modelli geniş açı kategorisinde Ali Alpkurt Baranok Türkiye şampiyonu oldular. 5 kategoride alınan toplam puanlar sonunda bireysel sıralamada Hakan Başar Türkiye şampiyonu, Celil Çağlar Türkiye ikincisi, Eser Paşa Türkiye üçüncüsü oldu. Takım sıralamasında Ay Işığı Sualtı Sporları Kulübü Türkiye şampiyonu, Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü Türkiye ikincisi, Antalya Su altı Sporları Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda çekilen görüntüleri değerlendiren fotoğraf jüri kurulunda Kerim Sabuncuoğlu başkanlığında; Alptekin Baloğlu, Prof. Dr. Orhan Aytür, Prof. Dr. Osman Ürper, Asım Dumlu, Ufuk Dönmez ve Adnan Sokol yer aldı.

VİDEO FEDERASYON KUPASI'NDA EN İYİLER BELLİ OLDU

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nda çekilen videolar, Engin Aygün başkanlığındaki Lutfu Tanrıöver, Sibel Göloğlu, Emre Karakoyunlu, Akın Bağcılar'dan oluşan video jürisi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonunda Bodrum Sualtı Sporları Kulübü'nden Ömer Korkmaz Federasyon Kupası'na sahip olurken, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Ali Şener ikinci, Kuşadası Belediye Spor Kulübü'nden M. Kubilay Akgür üçüncü oldu.

Dün saat 19:30'da Kaş Meydanı'nda düzenlenen törenle Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporculara madalyaları eserlerin sunumu eşliğinde verildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Türkiye Şampiyonluğunu ve Federasyon Kupası'nı kazanan ve dereceye giren sporcuları kutladığını söyleyerek, "Su altı habitatımız inanılmaz güzelliklerle dolu. Bunu en iyi şekilde belgelemek ve insanlarımıza göstermek için çekilen bu fotoğraf ve videolar gerçekten çok değerli. Katılan tüm sporcu ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, organizasyon ekibine ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Altı Görüntüleme şampiyonlarıKaşTürkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı
Edirne'de 'Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali' başladı
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Beşiktaş, Antalya deplasmanına Necip-Montero ikilisiyle çıkacak
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor
Avrupa Fatihi geri döndü
Avrupa Fatihi geri döndü
Galatasaray - Lazio: 1-0
Galatasaray - Lazio: 1-0
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1
MotoGP’de sıradaki durak San Marino GP
MotoGP’de sıradaki durak San Marino GP
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın ligde 51'inci randevusu
Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor
Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma