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Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum

A Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan İskoçya maçının ardından A Milli  Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kuntz, "Maçın ilk 60 dakikasında oynadığımız futboldan taktiksel açıdan çok memnun kaldım" dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 23:45
Stefan Kuntz: İlk 60 dakikadan çok memnunum

Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya Milli Takımı'nı 2-1 yenen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maçın ilk 60 dakikasında bilhassa taktiksel yönden oyuncuların istek ve arzusu beni çok memnun etti. Önemli olan burada oyuncuların özgüvenlerini yükseltmeleri ve bu sistemde de oynayabileceklerine inanmalarıydı. 60'ncı dakikadan sonra düzeltmek istediğimiz bazı hatalar oldu. Bundan dolayı yine memnunum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur. Rakibin durumu ve gücüne göre üçlü defans sisteminin avantajları var. Hocalar, dörtlüye nazaran bu avantajlardan faydalanmak istiyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz hem dörtlü hem de üçlü defansı en güzel şekilde oynayabilmek. Muhtemelen Cenk (Özkaçar) konusunda da bazıları şaşırmış olabilir, neden o pozisyonda onun oynadığıyla ilgili. Biz, onları çok sık takip ediyoruz. İletişim halinde olduğumuzu zaten söylüyoruz. Burada, onun sol ayakla o pozisyonda nasıl oynadığını zaten sizler de gördünüz. Bizler memnunuz" diye konuştu.

Steve Clarke: Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı

A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır" dedi.

Diyarbakır Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Steve Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor. Türkiye maça iyi başladı ve maçın başında baskılı oynadı. İlerleyen dakikalarda oyunu dengeledik. Duran toptan bir gol yedik. Böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında ilk golü çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi oynadığını söyleyebiliriz. Futbolda yeniden yapılanan bir ülke olduk. Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFutbolDiyarbakırTürkiyeIskoçyaStefan KuntzSteve Clarke
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