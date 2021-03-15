Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
419.100
DOLAR
7.5334
STERLİN
10.4616
EURO
8.9884
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171...
Adana Havalimanı'nda 1.944 m² ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda 1.944 m²...
Meyve suyu, salça tesisi ihale edilecek
Meyve suyu, salça tesisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..

BTÜ ÖĞRENCİLERİ YILDIRIM’IN SPOR TESİSLERİNDEN İNDİRİMLİ YARARLANACAK. YILDIRIM BELEDİYESİ İLE BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA, YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ’NE AİT SPOR TESİSLERİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNDİRİMLİ OLARAK YARARLANMASI AMACIYLA SPORTİF İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. 

15 Mart 2021 Pazartesi 14:26
10 Okunma
SPORTİF FAALİYETLERDE ‘YILDIRIM’ İŞ BİRLİĞİ..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi, ‘Spor Şehri Yıldırım’ hedefi doğrultusunda Bursa Teknik Üniversitesi ile yeni bir iş birliği protokolünü daha hayata geçirdi. Gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliği ile Yıldırım’a en iyi hizmeti sağlamak için adımlar atan Yıldırım Belediyesi, ilçenin bilim, kültür ve spor yuvası olan Bursa Teknik Üniversitesi ile ortak çalışmaları arasına bir yenisini ekledi. Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir katıldı. Protokol kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personelinin yıl boyunca Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’ne ait spor tesislerinden indirimli yararlanması amacıyla iş birliği gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personelleri, bir yıl boyunca Yıldırım Belediyesi’nin yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu gibi birçok zengin ve modern imkânlarından indirimli faydalanabilecek. SPOR SAĞLIKLI YAŞAMIN EN BÜYÜK ANAHTARI. Yıldırım’ın bir üniversite şehri olarak çehresinin değiştiğini ve kurumlar arası yapılan iş birliği ile ilçeye değer kattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Yıldırım bir üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitesi, iki kampüsü ve sosyal yaşam alanları ile birlikte Yıldırım’ın çehresini değiştiren en önemli değerlerimizden bir tanesi. Biz de bu doğrultuda Belediyemizin Spor Tesislerini, üniversitemizde eğitim gören gençlerimizin istifadesine sunmak amacıyla bir işbirliği protokolü gerçekleştirdik. Sporun, insanların sosyal yaşantılarına, okul ve iş hayatlarına doğrudan pozitif etki ettiğini görüyoruz. Çünkü spor sağlıklı yaşamın en büyük anahtarı. Biz de yerel yönetim olarak yarınlarımızın geleceği olan gençlerimize eğitimin yanında spor yapma imkanı tanıyarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı sunmak istedik. Ben protokolümüzün ilçemize, üniversitemize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. AMACIMIZ ÜNİVERSİTE VE ŞEHRİN BÜTÜNLEŞMESİ.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın üniversitenin tüm ihtiyaçları karşısında son derece ilgili olması nedeniyle kendisine teşekkür eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiği günden beri üniversitemizin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Üniversite yönetimi olarak, şehrin, öğrencilerimiz ve çalışanları ile kaynaşması gerektiğine inanıyoruz. Kampüsün içine hapsolmuş insanlardan oluşan bir üniversite değil, şehirle sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda birbirine girmiş bir yapı olarak BTÜ’nün çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Başkanımız sağ olsun, üniversite ve şehrin bütünleşmesi çalışmalarında bize her türlü desteği sağlıyor. Kendisine teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SPORTİF FAALİYETLERDE YILDIRIM İŞ BİRLİĞİ..
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Anneler Ve Çocukları Squash Turnuvası’nda Buluştu
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Hes Kablo Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Özel sporculardan Fransa'da 4 altın 
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı
Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı
Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
Maraton İzmir'de geri sayım
Maraton İzmir'de geri sayım
Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor
Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor
Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı
Bülent Uygun: Mazeretin arkasına sığınma hakkımız kalmadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma