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'Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nin 5'incisi düzenlendi

Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Konulu Kongresi'nin beşincisi düzenlendi. Kongrede konuşan Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Önceliğimiz sporcunun koruyucu hekimliğini sağlayarak yaralanmasını engellemek” dedi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 09:59
'Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nin 5'incisi düzenlendi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Spor Fizyoterapistleri Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Konulu Kongrenin beşincisi düzenlendi.

30 AYRI BAŞLIKTA ELE ALINDI

Bu yıl 5’incisi yapılan 'Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde Ayak ve Ayak Bileği Bölgesi yaralanmalarına yaklaşım ve rehabilitasyonu masaya yatırıldı. Kongreye, Ortopedi ve Travmatoloji alanında isim yapmış pek çok hekim ve uzman katıldı. 'Ayak ve Ayak Bileği Bölgesi Spor Yaralanmaları' konunun uzmanları tarafından altı oturum ve 30 ayrı başlıkta ele alındı.

“SPOR BÜYÜK BİR ENDÜSTRİ HALİNE GELDİ”

Konferansta konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Spor çok büyük bir endüstri haline geldi. Birçok paydaşı da içinde barındırıyor. Sporcuların sağlıklarını korumak, performanslarını yükseltmek ve var olan performanslarını uzun süre devam ettirmelerini sağlamak gerekiyor. Bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Spor içinde yaralanmalar maalesef yaşanıyor” diye konuştu.

“HER SENE BİR BÖLGEYİ ELE ALIYORUZ”

Amaçlarının sporcuyu yaralanmalardan korumak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Yaralanmış olan bir sporcuya nasıl yaklaşılması gerektiğini ve tedavi bittikten sonra takıma dönüşünün nasıl olacağını hedeflediğimiz bir toplantı düzenledik. Bu sene 5’incisini yapıyoruz. Her sene bir bölgeyi ele alıyoruz. Geçtiğimiz senelerde omuz, diz, kalça, kasık ve bel bölgesini değinmiştik. Bu sene de ayak ve ayak bileği bölgesi yaralanmalarını ele aldık. Önceliğimiz sporcunun koruyucu hekimliğini sağlayarak yaralanmasını engellemek. Yaralanmış olan bir sporcuya hangi tür tedavi uygulanırsa en kısa sürede bulunduğu platforma döndürebilir konusu ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Konferansın iki gün süreceğini söyleyen Ünal şöyle devam etti:

“28 konuşmacı yer aldı. Ayak ve ayak bileği bölgesi yaralanmaları ile ilgili bütün detaylar ele alınacak. Takım doktorları, ortopedi ve travmatoloji uzmanları, spor hekimleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, egzersiz fizyologlar ve spor yaralanmaları alanında hizmet vermekte olan fizyoterapistlerin yer aldığı bir platform oluşturduk. Herkes kendi alanıyla ilgili konuları dile getiriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor YaralanmalarıProf. Dr. Mehmet Ünalİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
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