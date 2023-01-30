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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 14:07
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe:

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigHakem
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