Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.
Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.
Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.
Sonuçlar
Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
29. haftanın programı
14 Nisan Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
16 Nisan Pazar:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.
AA