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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

04 Nisan 2023 Salı 04:43
4 Okunma
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
İstanbul

Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.

Lider Galatasaray puan farkını açtı

Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.

Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.

Derbide Beşiktaş 10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.

Sonuçlar

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4

Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

28. haftanın programı

7 Nisan Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigPuanDurumu
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