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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

11 Aralık 2018 Salı 09:40
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde 15. haftanın son maçlarında, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0, teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor da Hikmet Karaman ile çıktığı ilk müsabakada lig ikincisi Kasımpaşa'yı rakip sahada 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 33 puana yükselerek, ikinci Kasımpaşa ve averajla üçüncü sırada bulunan Antalyaspor'la puan farkını 7'ye çıkardı.

Haftayı birer puanla kapatarak 25 puana çıkan Beşiktaş ile Galatasaray ise zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, 17. sıraya geriledi

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Fenerbahçe, 15. haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 3-0 kaybetti. Bu sonuçla 14 puanda kalan Fenerbahçe, averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında 16. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, 12 puanı bulunan Kayserispor'un Kasımpaşa'yı yenerek 15 puana çıkmasıyla bir basamak daha inerek haftayı 17. sırada ve düşme hattında bitirdi.

Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-0

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3

Bursaspor-Antalyaspor: 0-2

Akhisarspor-Fenerbahçe: 3-0

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Kayserispor: 0-3

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın maç programı şu şekilde:

14 Aralık Cuma:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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