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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:59
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Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigHaftanınhakemleri
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