Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.177,01
ALTIN
1.260,31
DOLAR
19,33
STERLİN
24,25
EURO
21,35
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:54
0 Okunma
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
stanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperligHaftanınhakemleri29.Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
Hüseyin Eroğlu, Süper Lig vizesi alan 119. teknik direktör oldu
Hüseyin Eroğlu, Süper Lig vizesi alan 119. teknik direktör oldu
Trabzonspor'da Visca ve Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçında oynaması zor
Trabzonspor'da Visca ve Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş maçında oynaması zor
Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor
Üsküdar'da otelin 6. katından düşen İtalyan kadın voleybolcu öldü
Üsküdar'da otelin 6. katından düşen İtalyan kadın voleybolcu öldü
Ahmet Nur Çebi: Bu maçtaki gelirin tamamı okullar için kullanılacak
Ahmet Nur Çebi: Bu maçtaki gelirin tamamı okullar için kullanılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi