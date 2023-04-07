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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 28, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig'e ise 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

07 Nisan 2023 Cuma 12:16
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanacak
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

1. Lig

Bugün:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

9 Nisan Pazar:

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bucaspor 1928-Pazarspor (Yeni Buca)

15.00 Sarıyer-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Ankara Demirspor-Bitexen Vanspor FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

15.00 Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK (Serik İsmail Oğan)

Beyaz Grup:

8 Nisan Cumartesi:

15.00 Bursaspor-Anagold 24Erzincanspor (Bursa Büyükşehir Belediye - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (11 Nisan)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

15.00 Sivas Belediyespor-Ankaraspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

9 Nisan Pazar:

15.00 Batman Petrolspor-Bayburt Özel İdarespor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Nazilli İlçe)

15.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)

15.00 Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Bugün:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

8 Nisan Cumartesi:

15.00 1922 Konyaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Hacettepe 1945-İdaş Çatalcaspor (Osmanlı)

15.00 Eskişehirspor-Amasyaspor FK (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-Yomraspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Edirnespor-1954 Kelkit Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor (Nevşehir Gazi - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Belediye Derincespor-Belediye Kütahyaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor FK (Şile)

2. Grup:

8 Nisan Cumartesi:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Armoni Alanya Kestelspor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Kınay Bulvarspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Amberçay Eynesil Belediyespor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ergene Velimeşespor (Iğdır Şehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Karaman FK-Kırklareli Büyük Anadoluspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Bayrampaşaspor-Kuşadasıspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup:

8 Nisan Cumartesi:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Erbaa İlçe)

15.00 Efeler 09 FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Adnan Menderes)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Anadolu FK (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Artvin Hopaspor-68 Aksaray Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Akhisarspor-Güneş Holding Çankaya FK (Spor Toto Akhisar)

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigHaftanınmaçları
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