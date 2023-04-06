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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:52
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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigSüperlig
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