Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

19 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

19 Mart Pazar:

13.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Bolluca)

14.00 Isparta 32 Spor-Düzce Cam Düzcespor (Isparta Atatürk)

14.00 Çorum FK-Sivas Belediyespor (Çorum Şehir)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Esenler Erokspor (Zafer)

14.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

14.00 Somaspor-Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)

14.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (11 Nisan)

14.00 Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batman)

Kırmızı Grup

19 Mart Pazar:

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 GMG Kastamonuspor-1461 Trabzon (Gazi)

14.00 Sarıyer-Bucaspor 1928 (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Serik Belediyespor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Kırşehir FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Kocaelispor-Pazarspor (Kocaeli)

14.00 Ankara Demirspor-Fethiyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 İskenderunspor-Weecoins Kırklarelispor (Eyüp)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 52 Orduspor-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

14.00 Karşıyaka-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19 Mart Pazar:

14.00 Amasyaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (12 Haziran)

14.00 BC Group Ağrı 1970-1922 Konyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 İDAŞ Çatalcaspor-Belediye Derincespor (Çatalca İzettin)

14.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Entegre Solar Elazığspor (Mersin)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kelkit)

14.00 Yomraspor-Hacettepe 1945 (Yomra İlçe)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Edirnespor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

14.00 Kınay Bulvarspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

19 Mart Pazar:

14.00 23 Elazığ FK-Turgutluspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kuşadasıspor (Başpınar)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bayrampaşa (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Karaman FK (Vakfıkebir)

3. Grup

19 Mart Pazar:

13.00 Siirt Özel İdaresi-Büyükçekmece Tepecikspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Kepez Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Niğde Anadolu FK-68 Aksaray Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Akhisarspor (Beyoğlu)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Artvin Hopaspor (Osmanlı)

14.00 Efeler 09 Spor-Merkür Holding Erbaaspor (Adnan Menderes)

14.00 Fatsa Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Fatsa İlçe)