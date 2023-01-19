Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL - Haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
21 Ocak Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)
AA