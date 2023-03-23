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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

23 Mart 2023 Perşembe 15:16
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: Çağdaş Altay

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Arda Kardeşler

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Alper Akarsu

13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Altay-Manisa FK: Alpaslan Şen

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigHakem
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