Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: Çağdaş Altay
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Arda Kardeşler
25 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Alper Akarsu
13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Altay-Manisa FK: Alpaslan Şen
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
AA