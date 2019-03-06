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Spor gündemine Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi damga vurdu

MEDYA Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Şubat ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa etmesi basında büyük yankı uyandırdı.

Spor gündemine Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi damga vurdu

MEDYA Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Şubat ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa etmesi basında büyük yankı uyandırdı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:38
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Spor gündemine Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi damga vurdu

İSTANBUL - Medya Takip Merkezi’nin Şubat ayı kapsamındaki medya araştırmasına göre, geçtiğimiz ayın spor gündemini Beşiktaş – Fenerbahçe maçı belirledi. Beşiktaş’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk ettiği müsabakada takımlar 3-3 berabere kaldı. Derbide birçok kritik karar da verildi. Beşiktaş'ın ilk iki golü ve Fenerbahçe'nin ikinci golünde Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesine başvuruldu. İlk yarısı ve ikinci yarısı arasında farklı oyun performansı sergileyen takımlar, taraftarlarına heyecan dalgaları yaşattı.

Şubat ayının öne çıkan bir diğer gelişmesi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa etmesi oldu. Demirören'in istifasının ardından TFF Başkanlığına kimin vekalet edeceği de belli oldu. Haziran ayındaki TFF Başkanlığı seçimine kadar başkanlığa Başkanvekili Hüsnü Güreli vekalet edeceği kararlaştırıldı.

FENERBAHÇE MÜCADELEYİ ELDEN BIRAKMIYOR

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimle gülmeye başladı. Sarı laciverli ekip, son 3 haftada oynadığı maçlarda geriden gelerek 5 puan kazandı. Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında berabere kalan Fenerbahçe,  Çaykur Rizespor önünde de 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 galip geldi. MTM’nin yaptığı medya araştırmasına göre, küme düşme hattında kurtulmak için elinden geleni yapan takımın geçtiğimiz ay 100 bin 822 haberle konuşulduğu görüldü.

GALATASARAY TARAFTARI MBAYE DİAGNE’Yİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Galatasaray’da, ara transfer döneminin son gününde takıma transferi gerçekleşen Mbaye Diagne, kendisinden beklenen golleri henüz atamayınca geçtiğimiz ay sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Diagne, Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica deplasmanında ortaya koyduğu performans ile hem taraftarın hem de Fatih Terim’in tepkisini çekti.

Gol atamadığı için taraftarın olumsuz eleştirilerini yönelttiği Senegalli forvet, saç modeliyle ile de çok konuşuldu. Mbaye Diagne’in sosyal medya üzerinden gelen eleştirilerin ardından imaj değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, Şubat ayında 12 bin 554 haberle adından en çok söz ettiren futbolcu oldu.

BURAK YILMAZ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Spor Toto Süper Lig'in 23’üncü haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 2 gol atan Burak Yılmaz geçtiğimiz ayın en çok konuşulan bir diğer futbolcusuydu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 3-0 önde olmasına rağmen 3-3 berabere kalmasının yankıları sürerken, 2 gol atan ve 1 topu da direkten dönen Burak Yılmaz büyük üzüntü yaşadı. Mücadelede biri penaltıdan iki gol atan, ikinci yarıda da kafa vuruşu direkten dönen golcü oyuncu, takım olarak ilk yarıda istediklerini yapmalarına rağmen ikinci yarıda yaşadıkları çöküşün kendi hataları olduğunu ifade etti. Son zamanlardaki oyun performansıyla yıldızını parlatan tecrübeli futbolcu hakkında geçtiğimiz ay medyada toplam 11 bin 300 haber yansıması tespit edildi.

TOLGAY ARSLAN UYUM SAĞLADI

Fenerbahçe'nin 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Beşiktaş derbisi sonrası en çok konuşulan isimlerden birisi de Tolgay Arslan'dı. Süper Lig'in devre arasında, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Arslan, ilk kez eski takımına karşı forma giydi. 150 gün sonra Vodafone Park'a bu kez sarı-lacivertli formayla dönen 28 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla takıma uyum sağladığının sinyallerini verdi.

Ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncular arasında henüz gol atamayan tek isim olan Tolgay Arslan’dan beklentiler büyürken, futbolcu hakkında yapılan haber sayısının 9 bin 810’a ulaştığı belirlendi.

ALİ KOÇ ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda son günlerde yaşanan hakem hataları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Futbol gündeminde yer alan soruları yanıtlayan Ali Koç'un konuşması Türkiye gündemine oturdu. Koç'un sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı.

Yaptığı basın açıklamasının yanı sıra ‘Kurtuluş Savaşı’ olarak tanımladığı, kulübü zor durumdan kurtaracak projenin detayları açıklaması da büyük ilgi uyandırdı. Yardım ve bağış üzerinden kampanya yapmayı düşünmeyen yönetim, 'Özel Sermaye Fonu' kurarak kulübün finansman ihtiyacını karşılamayı düşünüyor.

Fenerbahçe’yi içinde bulunduğu zorlu süreçten kurtarmak için çalışmalarını sürdüren Ali Koç, MTM’nin aynı raporuna göre Şubat ayında 9 bin 592 haberin konusu oldu.

FATİH TERİM ACI - TATLI GÜNLER YAŞADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi. Fatih Terim, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte babasının vefat ettiği hastaneye geldi. Aldığı acı haber sonrasında Terim’i yakınları ve bir grup Galatasaray taraftarı yalnız bırakmadı.

Şubat ayında Fatih Terim için olumlu gelişmeler de yaşandı. Galatasaray,  Fatih Terim'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatarak başarılı çalıştırıcıyla yoluna devam etme kararı aldı. Bu hamle sarı-kırmızılı camiada ve taraftarlarda sevinçle karşılandı. MTM’nin şubat ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre Fatih Terim, 31 bin 164 haberle en çok konuşulan teknik direktör oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor GündemiBeşiktaş – Fenerbahçe DerbisiMTM
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