Spor Eğitmeni Hakan Şen: Fazla Yemek Yiyerek Formda  Kal!

Haber: Aslan Sayım

Genellikle insanların düşündüğü şey aç kalarak zayıflayabileceğine inanmak bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Evet aç kalarak hızlı zayıflayabilirsiniz ama bunun geri dönüşü size sağlık sorunları ile birlikte daha fazla kilo almak olacaktır.

Eğer aç kalmak istemiyorsanız sürekli tok kalmak ve yemek yemeyi seviyorsanız ama aynı zamanda formda kalmak istiyorsanız bu mümkün ancak dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır her istediğinizi yiyemezseniz ve mutlaka düzenli spor yapmalısınız !

Nasıl beslenmeliyiz?

Öncelikle glisemik indeksi düşük karbondhidratlara yönelmelisiniz.

Glisemik indeksi düşük bazı gıdalar nelerdir?

Yulaf , tatlı patates , yağzız süt , nohut , havuç , mercimek ,taze meyveler , kepekli ekmek ve bakliyatlar glisemik indeksi düşük gıdalardır.

Protein kaynaklarını tüketmeyi ihmal etmemelisiniz

Proteinli gıdalara örnek olarak tavuk göğüs , hindi göğüs , somon balığı ,karades , yumurta , dana büftek , antrikot , bezelye , mercimek , süt ve yoğurt .

Vitamin ve mineral tüketimi yetersiz olmamalıdır .

Düzenli gıda intolerens testi veya kan testi yaptırıp hangi vitamin ve minerallere ihtiyacınız olduğunu tespit edip ihtiyacınıza göre vitamin ve mineral desteği gıdalardan veya supplementlerden sağlayabilirsiniz

Lif oranı yüksek gıdalar örneğin sebzeler , baklagiller ve taze meyveler tüketmeniz vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayacaktır

Bol bol su için

Su içmek sindirim sisteminizi hızlandıracak hücrelere oksijen taşıyıp vücutta biriken fazla maddelerin dışarıya atılmasını sağlayacaktır

Beslenme nasıl hesaplanmalıdır ?

Yemek yiyerek formda kalmak da ki en önemli kural beslenmeyi nasıl hesapladığınızdır karbonhidrat , protein ve sağlıklı yağların macro değerleri hesaplanıp tüketilmelidir. Eğer sağlık probleminiz varsa uzmanlara danışınız

Karbonhidrat alımı nasıl hesaplanır ?

Egzersiz yapan bireyler kilo başına 2 - 2.5 gr karbonhidrat tüketmelidir

Karbonhidratlar ne zaman tüketilmelidir?

Karbonhidrat alımının büyük kısmını günün erken saatlerinde yapmanız ve geç saatlerde karbonhidrat alımı yerine protein alımını tercih etmeniz sağlığınız açısından faydalı olcaktır

Protein alımı nasıl hesaplanır?

Egzersiz yapan bireyler kilo başına 1.5 - 1.8 gr arası protein tüketmelidir

Sağlıklı yağ alımı nasıl hesaplanır?

Egzersiz yapan bireyler 1.3 - 1.5 gr arası sağlıklı yağ tüketmelidir

Eğer besinleri macro değerine göre hesaplayıp düzenli ve eksiksiz beslenirseniz , günlük almanız gereken besin miktarından fazlasını vücudunuza sokmazsanız ve kaliteli gıdalar tüketirseniz yemek yiyerek formda kalabilirsiniz