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Spor camiasından kınama mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.

Spor camiasından kınama mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve futbol kulüpleri, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 11:53
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Spor camiasından kınama mesajları

Paylaşılan mesajlar şöyle;

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

BEŞİKTAŞ: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY: Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.

TRABZONSPOR: Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda!

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi.

Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ATİKER KONYASPOR: Yeni Zelanda Christchurch'te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

BURSASPOR: Yeni Zelanda'da müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz 

AYTEMİZ ALANYASPOR: Yeni Zelanda'da iki camide ibadet eden Müslümanlara canice yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

GÖZTEPE: Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. 

ESKİŞEHİRSPOR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor CamiasıKınama MesajalarıYeni Zelanda
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