Spor camiasından kınama mesajları

Paylaşılan mesajlar şöyle;



GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Terörün her türünü ve İslamafobik faşizan terörizmi lanetliyorum.



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU: Yeni Zelanda'da iki camiye ibadet sırasında düzenlenen terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.



BEŞİKTAŞ: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.



FENERBAHÇE: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



GALATASARAY: Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.



Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.



TRABZONSPOR: Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle Yeni Zelanda!



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlendi.



Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



ATİKER KONYASPOR: Yeni Zelanda Christchurch'te iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi vahşice, hunharca, canice katledildi.



Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.



BURSASPOR: Yeni Zelanda'da müslümanlara yönelik gerçekleşen çirkin terör saldırısını lanetliyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz



AYTEMİZ ALANYASPOR: Yeni Zelanda'da iki camide ibadet eden Müslümanlara canice yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.



GÖZTEPE: Yeni Zelanda'da iki camiye eş zamanlı şekilde düzenlenen hain terörist saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.



ESKİŞEHİRSPOR: Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.