Spor camiasından Ankaragücü'ne başsağlığı mesajları

İSTANBUL / DHA

Başsağlığı mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU: MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN ACI GÜNÜ

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; Aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ: ANKARAGÜCÜ CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Antalyaspor maçı sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarların vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumlara Allah'tan rahmet; ailelerine, Ankaragücü Camiasına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

FENERBAHÇE: ANKARAGÜCÜ CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Antalyaspor deplasmanına giden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yapması sonucu 2 Ankaragücü taraftarının hayatını kaybettiğini ve 23 taraftarın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler; yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz.

GALATASARAY

Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

BURSASPOR

Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, kardeş kulübümüz Ankaragücü taraftarlarının geçirmiş olduğu trafik kazasında, iki genç kardeşimizin vefat ettiği haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Kazada hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalya deplasmanı dönüşünde kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yaptığını ve 2 taraftarın hayatını kaybettiğini, 24 taraftarın da yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun.

GÖZTEPE

Antalyaspor deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve iki kişinin hayatını kaybettiği üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR

Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Başınız sağ olsun Ankaragücü

KASIMPAŞA

Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, yaşanan otobüs kazası sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah'tan rahmet; ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.

ANTALYASPOR

Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü'nün cefakar taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz...

Hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere Ankaragücü ve Türk futbol camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Antalya'dan Ankara'ya dönen Ankaragücü taraftarlarının kaza haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah'tan rahmet; ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralı taraftarlara acil şifalar dileriz.

ATİKER KONYASPOR

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaralılara Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Ankaragücü taraftarının deplasman dönüşü trafik kazası geçirdiğini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

GENÇLERBİRLİĞİ

Deplasmandan dönen Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve iki taraftarın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalan ailelerine ve hemşehrimiz Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.

Kazada yaralanan çok sayıda taraftara da Allah'tan acil şifalar temenni ediyoruz.