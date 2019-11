Spor camiasından 10 Kasım mesajları

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:



FUTBOL FEDERASYONU: BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ



Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.



Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.



BASKETBOL FEDERASYONU



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yılında anma mesajı yayımladı.



Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:



Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz.



Atatürk vatanına adadığı ömrü boyunca; askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir.



Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.



VOLEYBOL FEDERASYONU



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.



GALATASARAY: ATA'MIZI ANIYORUZ



Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkımızla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini bir an bile kaybetmeden Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır.



Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak; düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz.



BEŞİKTAŞ: ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde özlemle ve minnetle anarken, her daim izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.



Beşiktaş Camiası olarak; Atamız'a duyduğumuz derin; sevgi, saygı ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.



Dünya var oldukça Atamız'a olan; sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve yüce Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.



Ahmet Nur Çebi



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı



FENERBAHÇE: MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ



"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir.



Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir."



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilelebet ilke ve inkılaplarının ışığında yürüyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz ve duygularını anlayacağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.



Devrimlerinin takipçisi olmaya, ilkelerine bağlı kalmaya ve fikirlerini yaymaya bir kez daha and içeriz.



TRABZONSPOR



Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.



ÇAYKUR RİZESPOR



Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlem ile anıyoruz.