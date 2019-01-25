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"Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sorulara daha sonra cevap vereceğini belirtti.  

"Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sorulara daha sonra cevap vereceğini belirtti.  

25 Ocak 2019 Cuma 10:47
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"Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sorulara daha sonra cevap vereceğini belirtti.  

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifede eden Ersun Yanal, "7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu süprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalFenerbahçe
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