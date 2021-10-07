Son 7 sezonun en az gol yiyen Trabzonspor'u

TRABZON - Süper Lig’de ilk 8 hafta itibariyle en çok gol atan takımlardan biri olan ve son yılların en golcü başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi dönemini geçiriyor.



Süper Lig’de 2021-22 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu noktada 8’inci hafta itibariyle zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, hücum hattının yanı sıra savunma hattında da son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza atıyor. İlk 8 hafta itibariyle ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililer, yediği gol bakımından da söz konusu haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi dönemini yaşıyor.



SON 7 SEZONUN EN AZ GOL YEDİĞİ DÖNEM



Ofansif bir kadroya sahip olan ve gol yollarında da ligin en iyi performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, savunmadaki performansıyla da son 7 sezonunu geride bıraktı. Bu sezon ligde 8 haftalık periyotta kalesinde 8 gol gören Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibariyle kalesinde 6 gol gördüğü 2013-14 sezonundan sonra bu alanda en iyi performansını sergiledi. Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunun ilk 8 haftasında 15 gol, 2019-20 sezonunda 10 gol, 2018-19 sezonunda 11 gol, 2017-18 sezonunda 21 gol, 2016-17 sezonunda 10 gol, 2015-16 sezonunda 12 gol, 2014-15 sezonunda ise 11 gol yemişti.



BASIN MENSUPLARI, YENİLENEN FUTBOL OYUN KURALLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ



Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliği ile basın mensuplarına yönelik, yenilenen futbol oyun kuralları ile ilgili bir seminer verildi. Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi ve Eğitimci Şeref Küskün tarafından TSYD Trabzon Şube lokalinde gerçekleşen seminere çok sayıda gazeteci katıldı. Şube başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon’da spor muhabirliğinin üst seviyede yapıldığına dikkat çekerek, "Görevimiz her türlü bilgiyi kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak. Trabzon aynı zamanda bir futbol şehri ve bu branşta değişen, yenilenen kurallara yönelik meslektaşlarımızla birlikte seminer düzenledik. Bu etkinlikte bize her türlü desteği veren TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Hacıkerimoğlu, ve Yılmaz Büyükaydın ile MHK Üyesi Hikmet Öksüzoğlu’na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Eğitimci Küskün, yenilenen ve tartışmalara sebebiyet veren kuralları videolu olarak anlatırken, merak edilen sorulara da cevap verdi. El ve kolların kural dışı kullanılması, ofsayt kuralları, avantaj uygulamaları, elle oynama, mücadele ve itirazlarla ilgili sunumların görüntüler eşliğinde anlatıldığı seminer sonrasında TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, katkılarından dolayı Şeref Küskün'e plaket takdim etti.