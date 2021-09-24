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Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor

24 Eylül 2021 Cuma 11:45
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Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor

SOMA - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 7 puan toplayan Somaspor, Diyarbekirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Bizim hedefimiz bu ligin en iyisi olmak" diyerek, "Gruptaki tüm maçlarımız zorlu geçecek. Kolay maç yok, tüm maçlar birbirinden zor. Diyarbekirspor sezona çok büyük transfer ve harcama yaparak başladı. Ancak geride kalan maçlar istediği gibi gitmeyince antrenör değişikliğine gitti. Bizim maça yeni bir antrenörle çıkacaklar. Ancak bu şartlar bizim için olumlu veya olumsuz bahane değil. Bizim hedefimiz bu ligin en iyisi olmak, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak. Deplasmandan istediğimiz skoru alıp döneceğiz" dedi.

Rakibi önünde gece maçına çıkacak Somaspor'da sakatlığı bulunan Onur Ulaş'ın da iyileşmesiyme takımda eksik kalmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomasporDiyarbekirsporHedef
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